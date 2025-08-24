ЦСКА — «Акрон»: армейцы ведут в счете после первого тайма

ЦСКА дома обыгрывает «Акрон» после первого тайма матча 6-го тура РПЛ — 2:1.

Полузащитник армейцев Матеус Алвес открыл счет на 6-й минуте, хавбек красно-синих Кирилл Глебов забил еще один гол на 19-й минуте.

Нападающий гостей Артем Дзюба отыграл один мяч на 34-й минуте встречи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Акрон».