Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:40

«Сочи» анонсировал новый сезон РПЛ, сравнив себя и «Спартак» с влюбленной парой из «Форсажа»

Читать «СЭ» в
Скриншот из видеоролика «Сочи».

В Telegram-канале «Сочи» появился видеоролик, посвященный новому сезону РПЛ.

В видеофрагменте серебряный призер прошлого сезона РПЛ сравнивает себя и «Спартак» с влюбленной парой из фильма «Форсаж».

Ранее «Спартак» представил календарь матчей чемпионата России по футболу роликом из «Ералаша». В ответ на это «Зенит» вспомнил победу над красно-белыми со счетом 7:1.

Также «Спартак» на официальном сайте выступил с заявлением, в котором отметил, что не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
7
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Спартак» отказался от бойкота Суперкубка. А зачем вообще нужно было начинать этот цирк?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Спиридонов — о «Спартаке»: «Поезжайте и выигрывайте всем на зло Суперкубок в Питере»
Источник: полузащитник Вилена хочет приостановить действие контракта с «Краснодаром»
Овечкин поздравил махачкалинское «Динамо» с выходом в ФНЛ
РПЛ, таблица переходов: Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?
«Зенит» вспомнил победу со счетом 7:1 в ответ на ролик «Спартака» с кадрами из «Ералаша»
Мостовой — о Суперкубке: «Кто больше хайпанет, тот больше соберет подписчиков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лоза: «Нытье «Спартака»? Закулисная жизнь должна уйти на второй план»

Источник: полузащитник Вилена хочет приостановить действие контракта с «Краснодаром»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости