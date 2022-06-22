«Сочи» анонсировал новый сезон РПЛ, сравнив себя и «Спартак» с влюбленной парой из «Форсажа»

В Telegram-канале «Сочи» появился видеоролик, посвященный новому сезону РПЛ.

В видеофрагменте серебряный призер прошлого сезона РПЛ сравнивает себя и «Спартак» с влюбленной парой из фильма «Форсаж».

Ранее «Спартак» представил календарь матчей чемпионата России по футболу роликом из «Ералаша». В ответ на это «Зенит» вспомнил победу над красно-белыми со счетом 7:1.

Также «Спартак» на официальном сайте выступил с заявлением, в котором отметил, что не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.