«Сочи» анонсировал новый сезон РПЛ, сравнив себя и «Спартак» с влюбленной парой из «Форсажа»
В Telegram-канале «Сочи» появился видеоролик, посвященный новому сезону РПЛ.
В видеофрагменте серебряный призер прошлого сезона РПЛ сравнивает себя и «Спартак» с влюбленной парой из фильма «Форсаж».
Ранее «Спартак» представил календарь матчей чемпионата России по футболу роликом из «Ералаша». В ответ на это «Зенит» вспомнил победу над красно-белыми со счетом 7:1.
Также «Спартак» на официальном сайте выступил с заявлением, в котором отметил, что не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Результаты / календарь
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
|- : -
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
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