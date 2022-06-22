Источник: полузащитник Вилена хочет приостановить действие контракта с «Краснодаром»
Полузащитник «Эспаньола» Тони Вилена готов воспользоваться правилом ФИФА и приостановить действующий контракт с «Краснодаром», утверждает La Grada.
27-летний нидерландский футболист хочет остаться в испанском «Эспаньоле», в котором провел второю половину минувшего сезона на правах аренды.
В арендное соглашение был включен пункт о возможном выкупе прав на игрока за 2,5 миллиона евро, но испанский клуб не хочет платить, он рассчитывает забрать футболиста бесплатно.
В чемпионате Испании Тони Вилена провел 17 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года.
Во вторник ФИФА опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что иностранные футболисты и тренеры получат право приостанавливать действие своих трудовых договоров с российским клубами до июня 2023 года.
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