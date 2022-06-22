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Лоза: «Нытье «Спартака»? Закулисная жизнь должна уйти на второй план»

Лоза отреагировал на заявление «Спартака» об отказе бойкотировать матч за Суперкубок против «Зенита»
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Российский артист Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление «Спартака» об отказе бойкотировать матч за Суперкубок против «Зенита».

«Нытье «Спартака»? Я, как все болельщики, считаю, что главное — игра. Закулисная жизнь должна уйти на второй план. Если это вредит игре, то я против любых высказываний и выступлений. Главное — матч, на который соберутся болельщики. Чем меньше будет всякой параллельной жизни вокруг этой игры, тем лучше», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Игра «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок страны.

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