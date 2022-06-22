«Зенит» вспомнил победу со счетом 7:1 в ответ на ролик «Спартака» с кадрами из «Ералаша»

В социальных сетях «Зенита» появился ролик, который является ответом на пост в социальных сетях «Спартака».

На кадрах транслируется нарезка матчей между «Зенитом» и «Спартаком». Видео идет под комментарий юного болельщика, взятый из телевизионного сериала, который активно критикует игру футболистов.

Ранее «Спартак» представил календарь матчей чемпионата России по футболу роликом из «Ералаша».

Также «Спартак» на официальном сайте выступил с заявлением, в котором отметил, что не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.