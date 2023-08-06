«Сочи» — «Ахмат»: Тимофеев вывел грозненцев вперед

«Ахмат» вышел вперед в матче 3-го тура РПЛ против «Сочи» — 2:1.

Отличился полузащитник грозненцев Артем Тимофеев на 45+3-й минуте встречи. Для 29-летнего футболиста этот гол стал первым в текущем сезоне РПЛ.