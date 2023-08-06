«Сочи» — «Ахмат»: Ильин сравнял счет

«Ахмат» сравнял счет в матче 3-го тура РПЛ против «Сочи» — 1:1.

Автором забитого гола стал нападающий Владимир Ильин на 42-минуте встречи. Для 31-летнего игрока этот мяч стал первым в РПЛ в сезоне-2023/24.