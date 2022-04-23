«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Жемалетдинов открыл счет в матче

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отличился в первом тайме матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он открыл счет на 37-й минуте — 1:0.

Жемалетдинов нанес удар из-за пределов штрафной. Голкипер «Нижнего» не смог сразу среагировать на удар, так как мяч вылетел из-за скопления игроков.