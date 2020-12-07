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«Сочи» — «Ахмат»: пенальти в пользу гостей назначен ошибочно?

23:37
Миха Мевля. Фото ФК «Сочи».
Миха Мевля. Фото ФК «Сочи».
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На 13-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Ахмат» (2:0) в штрафной площади хозяев поля произошло единоборство Михи Мевли и Бернарда Бериши, после которого игрок грозненской команды оказался на газоне. Итогом долгих проверок, которые заняли почти три минуты, стало назначение 11-метрового удара в ворота сочинцев. Правильно ли поступил арбитр Сергей Лапочкин?

Дело в том, что сначала он назначил свободный удар в сторону ворот «Ахмата». По всей видимости, второй ассистент Николай Богач зафиксировал положение «вне игры» у Бериши. Утверждать это невозможно — во время трансляции вся ситуация была показана не лучшим образом. Непонятно и то, забежал ли игрок «Ахмата» на самом деле за линию офсайда. Можно только предполагать.

Если же Бериша действительно оказался в положении «вне игры», пенальти назначать не следовало. Тогда выходит, что видеоассистенты Алексей Сухой и Алексей Воронцов ошиблись.

Единственной причиной, по которой они приняли верное решение, вмешавшись в действия Лапочкина и предложив ему изучить видеозапись единоборства Мевли и Бериши, может быть то, что пас грозненцу сделал не его партнер, а игрок «Сочи». Но обычному телезрителю, у которого нет технической записи игры, это не видно. Нет показа крупным планом, и невозможно понять, от кого на самом деле полетел мяч в сторону Бериши.

(Александр Бобров)

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