«Сочи» — «Ахмат»: видеообзор матча 3-го тура РПЛ

«Сочи» обыграл «Ахмат» в домашнем матче 3-го тура РПЛ. Сочинцы выиграли со счетом 2:1.

В составе сочинцев дубль оформил Кристиан Нобоа, гол гостей на счету Александра Трошечкина.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в компенсированное к первому тайму время был удален с поля.

В следующем туре сочинцы 7 августа примут «Нижний Новгород», грозненцы днем ранее на своем поле сыграют с «Зенитом».