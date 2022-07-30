Баринов: «Не выпускали игроков, которые пять минут на бровке стояли. Надо разбираться. Такое невозможно»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал ключевой момент матча 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«До 60-й минуты играли нормально. Первый тайм вообще получился идеальным с точки зрения обороны.

Переломный момент случился, когда нам не разрушили выпустить игроков на замену. Мы играли в меньшинстве. Надо разбираться. Такое невозможно. Пять минут не выпускать игроков и играть против «Зенита» в меньшинстве. Такое не должно случаться. Будем разбираться.

Не выпускали игроков, которые пять минут на бровке стояли. Сергей Карасев сказал, что мы не подготовили замены. Я у него сам спрашивал. Посмотрим. Не знаю. Будем разбираться», — заявил Баринов в эфире «Матч Премьер».