Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Боевая игра получилась. Было много эмоций. Рад, что в непростой игре мы одержали очень важную победу. Грань обе команды не переходили. Получилась мужская игра со стыками», — приводит слова главного тренера пресс-служба «Сочи».

Также 48-летний специлист объяснил, почему в матче с грозненским клубом «Сочи» провел одну замену за всю игру.

«Ход игры складывался так, что делать замены ради замен смысла не было. Мы исходили из того, что видели на поле. Считали, что достаточно одной замены для общего успеха», — добавил Точилин.

«Сочи» после трех туров РПЛ набрал 6 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. В следующем матче южане 7 августа сыграют на своем поле против «Нижнего Новгорода».