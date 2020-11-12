Собянин: «Футбольные и хоккейные матчи будут проходить с заполняемостью трибун в 25 процентов»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что футбольные и хоккейные матчи в столице будут проводиться с заполняемостью трибун не более чем на четверть от вместимости арен.

— Требования едины к проведению всех мероприятий, — сказал в эфире «Россия 24» Собянин. — Вопрос, что далеко не все спортивные заведения, учреждения, организации, здания могут соответствовать этим требованиям — это первое. Второе — мы, конечно, смотрим на значимость этих мероприятий. Если какой-то футбольный или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана какая-то атмосфера праздника. Такие мероприятия мы, скорее всего, разрешим, но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25 процентов.

Мы проанализируем список и заявки от организаций и примем решения сроком как минимум на ближайшие 1,5 месяца, чтобы организаторы знали, на какие соревнования зрителей приглашать можно, а на какие — нет. Сейчас такая работа проводится департаментом спорта и региональным Роспотребнадзором.