Соболев заявил, что «Спартак» способен выиграть чемпионат России

Форвард «Спартака» Александр Соболев верит, что красно-белые способны выиграть чемпионат России в этом сезоне. На данный момент у москвичей — ни одного поражения после пяти туров РПЛ.

— Я верю, что мы можем стать первыми. Почему нет? Мы еще ни одной игры не проиграли. Играем хорошо. У нас есть все шансы, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Возможно, в «Зените» более индивидуально сильные футболисты. Но побеждает команда. Дело в духе команды, в ее сплоченности. Много факторов. У нас отличный коллектив, отличная команда, отличное руководство и отличный тренер — у нас есть все шансы выиграть.

Дух победителя. Ты выходишь на поле и знаешь, что выиграешь этот матч. Когда я, к примеру, вышел на замену в матче с «Локомотивом», то знал, что мы забьем второй. Просто вопрос времени. По игре я был уверен, что забьем. Через такие игры и появляется менталитет победителей.