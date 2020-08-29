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Соболев заявил, что «Спартак» способен выиграть чемпионат России

14:35
23 августа. 4-й тур РПЛ. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Александр Соболев ведет борьбу за мяч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
23 августа. 4-й тур РПЛ. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Александр Соболев ведет борьбу за мяч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Соболев верит, что красно-белые способны выиграть чемпионат России в этом сезоне. На данный момент у москвичей — ни одного поражения после пяти туров РПЛ.

— Я верю, что мы можем стать первыми. Почему нет? Мы еще ни одной игры не проиграли. Играем хорошо. У нас есть все шансы, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Возможно, в «Зените» более индивидуально сильные футболисты. Но побеждает команда. Дело в духе команды, в ее сплоченности. Много факторов. У нас отличный коллектив, отличная команда, отличное руководство и отличный тренер — у нас есть все шансы выиграть.

Дух победителя. Ты выходишь на поле и знаешь, что выиграешь этот матч. Когда я, к примеру, вышел на замену в матче с «Локомотивом», то знал, что мы забьем второй. Просто вопрос времени. По игре я был уверен, что забьем. Через такие игры и появляется менталитет победителей.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/otT8kb3YlVo

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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