Соболев считает, что в «Спартаке» нет ментальных проблем

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

— За 12 матчей после рестарта «Спартак» пропустил 20 мячей. Почему так?

— Не знаю. Каких-то супер голов нам не забивали. Если брать последние две домашние игры, то мы пропустили три таких гола, которые не должны пропускать. Сами ошибаемся, сами получаем.

— Абаскаль уверяет, что никаких ментальных проблем нет, но при этом видим, что даже в матче с «Торпедо» команда проводит нервную концовку. Почему?

— Проблем с менталитетом нет. Если брать игру с «Торпедо», то счет 2:0, во втором тайме было куча моментов. Так бывает, это футбол. Но я говорю про домашние игры, такие голы это не позволительно.

— Ты не играл в Кубке России. Было тяжелее переживать вылет команды, когда не мог помочь ей?

— Конечно, переживал. Понимал, что ничем помочь не могу. Но в таких играл нельзя первым пропускать, нужно забивать и игра бы шла совсем по-другому. И голы, которые забил «Акрон», разбирали. Если посмотрите, то там подачи с правого фланга. 90 процентов своих голов забили с подач. Может быть, концентрация, или посчитали, что мы их легко обыграем. Не знаю, с чем это связано, — передает слова Соболева корреспондент «СЭ».