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Сегодня, 22:45

Соболев считает, что в «Спартаке» нет ментальных проблем

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

— За 12 матчей после рестарта «Спартак» пропустил 20 мячей. Почему так?

— Не знаю. Каких-то супер голов нам не забивали. Если брать последние две домашние игры, то мы пропустили три таких гола, которые не должны пропускать. Сами ошибаемся, сами получаем.

— Абаскаль уверяет, что никаких ментальных проблем нет, но при этом видим, что даже в матче с «Торпедо» команда проводит нервную концовку. Почему?

— Проблем с менталитетом нет. Если брать игру с «Торпедо», то счет 2:0, во втором тайме было куча моментов. Так бывает, это футбол. Но я говорю про домашние игры, такие голы это не позволительно.

— Ты не играл в Кубке России. Было тяжелее переживать вылет команды, когда не мог помочь ей?

— Конечно, переживал. Понимал, что ничем помочь не могу. Но в таких играл нельзя первым пропускать, нужно забивать и игра бы шла совсем по-другому. И голы, которые забил «Акрон», разбирали. Если посмотрите, то там подачи с правого фланга. 90 процентов своих голов забили с подач. Может быть, концентрация, или посчитали, что мы их легко обыграем. Не знаю, с чем это связано, — передает слова Соболева корреспондент «СЭ».

Александр Соболев
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 4 : 3
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Зенит

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