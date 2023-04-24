Грушевский заявил, что «Локомотив» притягивает заслуженный фарт

Известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский отреагировал на ничейный результат матча армейцев с «Локомотивом» (1:1) в 24-м туре РПЛ.

«Локомотив» отбивался и даже было ощущение, что проигрывая 0:1 они немножко потягивали время. «Локомотив» рассчитывал, что у команды появится какой-то голевой момент, прежде всего — со стандарта. Впрочем, у Пиняева и Дзюбы были шансы и не со стандарта, но подавляющее преимущество не только по владению, но и по голевым моментам было у ЦСКА. Хочется сказать добрые слова в адрес «Локомотива». Эта команда после зимнего перерыва не просто стала побеждать, но и притягивать фарт и она этот фарт заслужила. Это не просто какая-то халява, это словно какая-то накопительная карма. Нельзя сказать, что судьи благоволят «Локомотиву», — приводит слова Грушевского «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА с 45 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет на 10-й позиции, набрав 29 очков.