Соболев расплакался после гола в матче «Спартак» — «Сочи». Он посвятил его ушедшей из жизни матери
20:12
Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи».
Александр Соболев во втором сезоне подряд отличился в первом туре.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 9, 2020
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23-летний форвард отличился на 8-й минуте игры, а после гола показал майку с изображением своей матери и расплакался. 1 августа мама Соболева умерла.
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