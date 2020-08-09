РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Соболев расплакался после гола в матче «Спартак» — «Сочи». Он посвятил его ушедшей из жизни матери

20:12
Александр Соболев (в середине) в майке, посвященной умершей матери. Фото скриншот «Матч ТВ»
Александр Соболев (в середине) в майке, посвященной умершей матери. Фото скриншот «Матч ТВ»
Теги:

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи».

23-летний форвард отличился на 8-й минуте игры, а после гола показал майку с изображением своей матери и расплакался. 1 августа мама Соболева умерла.

Трансляция матча «Спартак» — «Сочи»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 26604
Все опросы
Как «Спартак» выступит в новом сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир