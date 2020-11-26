Соболев прокомментировал свою травму в сборной

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал «СЭ» о травме колена, о которой стало известно после матча сборной России против Сербии (0:5) в Лиге наций.

Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов и владелец клуба Леонид Федун обвинили медицинский штаб сборной России в ухудшении здоровья игрока. Главный тренер сборной Станислав Черчесов сказал, что его оскорбляет молчание футболиста по данному вопросу.

— Меня сейчас интересует только мое здоровье, — сказал Соболев. — Операция прошла хорошо, уже восстанавливаюсь — по две тренировки в день у меня. Больше ни о чем не думаю — только о здоровье. Врачи и реабилитологи говорят, что через три-четыре недели буду на поле и смогу уже играть. Честно говоря, вообще не знаю, что пишут и обсуждают в медиа. Уже несколько дней не открывал никакие сайты — только с семьей на связи, и все. Я вообще СМИ практически не читаю, а уж сейчас после операции вообще мысли совершенно о другом. (Артем Калинин)

В сезоне-2020/21 Соболев провел за «Спартак» 13 матчей, на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.