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Соболев — о дубле в дерби с «Динамо»: «Нажал Ctrl+C, Ctrl+V, и поехали!»

Виктория Кравченко
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Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итоги матча 23-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2). В этой встрече футболист оформил дубль.

«Получается, «Динамо» — любимый соперник, раз им больше всего забил за «Спартак». Главное, чтобы это были не последние голы», — цитирует Соболева пресс-служба красно-белых.

Он также прокомментировал тот факт, что оба гола в этом матче получились идентичными.

«Я же в компьютер играю. Ctrl+C, Ctrl+V, и поехали! Это работа нападающего — всегда идти на любой удар, на добивание. Та можешь сто раз побежать, а потом один раз — не побежать, а вратарь отобьет, и ты будешь виноват», — добавил Соболев.

Вчера, 7 апреля, футболист не стал общаться с журналистами после победы над «Динамо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=om_4WWyjAA0
Александр Соболев
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ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
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 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
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