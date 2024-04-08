Нигматуллин считает, что «Динамо» выбыло из чемпионской гонки из-за ошибок Лещука

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился «СЭ» мнением об игре вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Красно-белые дважды забили после неудачных попыток зафиксировать мяч после ударов соперников.

«У каждого вратаря бывает черная полоса. 3 результативные ошибки за 2 матча у Лещука — это слишком «круто». По этой причине «Динамо» выбыло из чемпионской гонки. Вратарю команды, которая борется за первое место, непозволительна такая роскошь. Посоветую Лещуку не читать прессу и сконцентрироваться на работе. Только через работу нужно справляться с такими ошибками», — сказал Нигматуллин «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 22 матчах. «Динамо» идет третьим с 38 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков. «Краснодар», идущий вторым, опережает бело-голубых на 5 очков.

В текущем сезоне 28-летний Лещук сыграл 16 матчей, в которых пропустил 23 мяча и 6 раз сыграл на ноль.