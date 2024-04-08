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Сегодня, 14:40

В ЦСКА поздравили Акинфеева с днем рождения: «Сегодня у него очередное 18-летие»

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Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пресс-служба ЦСКА выложила видео, на котором команда поздравляет голкипера Игоряь Акинфеева с днем рождения. 8 апреля вратарю исполнилось 38 лет.

«Сегодня у Владимировича 18-летие очередное. Мы его сердечно поздравляем, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов», — сказал главный тренер армейцев Владимир Федотов.

После речи российского специалиста одноклубники поздравили Акинфеева традиционным коридором.

За ЦСКА голкипер сыграл 759 матчей, в которых пропустил 686 мячей и 316 раз сыграл на ноль. Вместе с красно-синими вратарь стал шестикратным чемпионом России и победителем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

Источник: Telegram-канал ЦСКА
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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