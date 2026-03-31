Соболев признан лучшим игроком «Зенита» в феврале-марте

Болельщики «Зенита» признали нападающего Александра Соболева лучшим игроком команды по итогам февраля-марта, сообщила пресс-служба петербургского клуба.

В этот период Соболев сыграл в шести матчах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

После 22 туров «Зенит» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 балл. 4 апреля сине-бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов».

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