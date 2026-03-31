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Митрески: «Даже сейчас за миллион евро не пошел бы в ЦСКА»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Игор Митрески в разговоре с «СЭ» высказался о принципиальности в РПЛ.

— Сейчас пропала принципиальность в трансферах из клуба в клуб. Понимаете почему?

— Времена меняются. Сейчас совсем другое поколение футболистов, агентов, руководителей. Футбол превратился в бизнес. Почему нет? Из «Реала» в «Барселону» переходят, из «Барселоны» — в «Реал».

Особенно если контракт заканчивается — почему нет? Весь мир так работает. Ничего страшного в этом нет. Да, может быть, футболисту будет сложно на протяжении первых двух-трех месяцев, он не сможет сразу влиться по разным причинам. Но для руководителей это нормальный бизнес.

— Что бы с вами сделали за переход из «Спартака» в ЦСКА?

— Наверное, не пошел бы туда.

— Даже за миллион евро?

— Ну а как (улыбается). Очень тяжело ответить на этот вопрос. Думаю, что не пошел бы. Если бы меня спросили сейчас... Тоже, наверное, не согласился бы.

— Почему?

— Меня останавливает любовь к болельщикам, к клубу, к истории, тренерам, футболистам, друзьям. Мы до сих пор дружим.

Македонец выступал за «Спартак» с 2001 по 2004 год.

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Игор Митрески
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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