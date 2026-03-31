Митрески: «Даже сейчас за миллион евро не пошел бы в ЦСКА»

Бывший футболист «Спартака» Игор Митрески в разговоре с «СЭ» высказался о принципиальности в РПЛ.

— Сейчас пропала принципиальность в трансферах из клуба в клуб. Понимаете почему?

— Времена меняются. Сейчас совсем другое поколение футболистов, агентов, руководителей. Футбол превратился в бизнес. Почему нет? Из «Реала» в «Барселону» переходят, из «Барселоны» — в «Реал».

Особенно если контракт заканчивается — почему нет? Весь мир так работает. Ничего страшного в этом нет. Да, может быть, футболисту будет сложно на протяжении первых двух-трех месяцев, он не сможет сразу влиться по разным причинам. Но для руководителей это нормальный бизнес.

— Что бы с вами сделали за переход из «Спартака» в ЦСКА?

— Наверное, не пошел бы туда.

— Даже за миллион евро?

— Ну а как (улыбается). Очень тяжело ответить на этот вопрос. Думаю, что не пошел бы. Если бы меня спросили сейчас... Тоже, наверное, не согласился бы.

— Почему?

— Меня останавливает любовь к болельщикам, к клубу, к истории, тренерам, футболистам, друзьям. Мы до сих пор дружим.

Македонец выступал за «Спартак» с 2001 по 2004 год.