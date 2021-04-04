Управляющий директор «Спартака»: «Недовольство акционера вылилось в определенный аудит клуба»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о последних новостях из клуба.

— Педро Роша камнем висит на «Спартаке-2». Что с ним делать?

— Почему камнем? Бушманов там им занимается. Ему необходимо набрать больше игровых кондиций. Летом будет разбираться. Конкретных предложений нет.

— Удивлены тем, как Промес играет?

— Конечно. Добавил позитива команде. Не только, но с его участием команда поверила в себя. Приход Промеса сыграл положительную роль.

— Для вас игра с «Уфой» будем принципиальной, учитывая возвращение туда бывшего гендира «Спартака» Шамиля Газизова?

— Для меня не принципиально. Я в футбол не играю, а футболисты настраиваются на каждую игру.

— Тема по выплатам Газизову. Чем она закончится?

— Она находится в споре. Один из акционеров «Спартака» подал иск. Сейчас мы с этим иском разбираемся. Недовольство акционера вылилось в определенный аудит клуба. Аудит мы провели. Будем находиться в процессе и руководствоваться решением суда.

— Финансовый директор был уволен в основном потому что был этот аудит?

— Нет, не по этому. У нас к нему нет никаких претензий. Расстались хорошо. В условиях расставания Леонид Арнольдович тоже принимал участие. Точно знаю, что нет претензий акционеров. Произошла рокировка кадров и идет плановая передача дел. Финансового директора не буду называть фамилию. Человек из финансовой сферы и некоторое время работал у нас аудитором.

(Данил Алешин)