Соболев пообещал посвятить первый гол юному фанату «Спартака». Форвард встанет в стойку каратэ

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пообщался по видеосвязи с юным болельщиком команды Данилой Клименко. Форвард рассказал о том, как бороться с волнением, всспомнил свои первые шаги в футболе. В конце беседы он пообещал посвятить мальчику свой первый гол после возобновления сезона.

«Давай когда я забью гол, я встану в стойку каратэ, и ты поймешь», — сказал Соболев в беседе.