Соболев пообещал посвятить первый гол юному фанату «Спартака». Форвард встанет в стойку каратэ
18:21
Нападающий «Спартака» Александр Соболев пообщался по видеосвязи с юным болельщиком команды Данилой Клименко. Форвард рассказал о том, как бороться с волнением, всспомнил свои первые шаги в футболе. В конце беседы он пообещал посвятить мальчику свой первый гол после возобновления сезона.
«Давай когда я забью гол, я встану в стойку каратэ, и ты поймешь», — сказал Соболев в беседе.
• ? Это Данила. Еще один победитель проекта нашего Фонда @spartakforkids — #СпартакНаСвязи. ? В разговоре с @a.sobolev97 он узнал, как побороть волнение перед матчем и даже придумал форварду красно-белых особенное празднование гола ? ? Какое? Узнаете, посмотрев наше видео ? ? #СпартакДетям #Спартак #Соболев #Силавединстве
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