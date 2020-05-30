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Соболев пообещал посвятить первый гол юному фанату «Спартака». Форвард встанет в стойку каратэ

18:21
Александр Соболев показывает свое будущее празднование гола. Фото Instagram
Александр Соболев показывает свое будущее празднование гола. Фото Instagram

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пообщался по видеосвязи с юным болельщиком команды Данилой Клименко. Форвард рассказал о том, как бороться с волнением, всспомнил свои первые шаги в футболе. В конце беседы он пообещал посвятить мальчику свой первый гол после возобновления сезона.

«Давай когда я забью гол, я встану в стойку каратэ, и ты поймешь», — сказал Соболев в беседе.

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