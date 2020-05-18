Нападающий Александр Соболев подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт. Московский клуб активировал опцию выкупа трансфера нападающего «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт красно-белых.

Этой зимой 23-летний форвард перешел в «Спартак» из самарского клуба на правах аренды. До перерыва в сезоне, связанного с пандемией коронавируса, нападающий принял участие в четырех матчах красно-белых и сделал три результативных передачи.

Ранее «СЭ» сообщал, что аренда Соболева обошлась «Спартаку» в 500 тысяч евро, а выкуп — в 4,5 миллиона. По нашим данным, личный контракт форварда с москвичами рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов за достижения.

? Соболев подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт



Зимой 23-летний форвард перешел в «Спартак» на правах аренды.



? Провел 4 матча

? Отдал 3 голевые передачи



Желаем Александру результативной игры и больших побед вместе со «Спартаком»!#Соболев #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/JfzbssK1b4 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 18, 2020

Соболев — воспитанник алтайского футбола. Он начинал карьеру в барнаульском «Динамо», а затем выступал за «Томь», «Енисей» и «Крылья Советов».

В первой части нынешнего сезона высокорослый форвард забил десять мячей в составе самарцев и входит в число лучших бомбардиров РПЛ.

В октябре прошлого года он впервые получил приглашение в сборную России.