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Соболев подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт

12:03
Александр Соболев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Александр Соболев подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт. Московский клуб активировал опцию выкупа трансфера нападающего «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт красно-белых.

Этой зимой 23-летний форвард перешел в «Спартак» из самарского клуба на правах аренды. До перерыва в сезоне, связанного с пандемией коронавируса, нападающий принял участие в четырех матчах красно-белых и сделал три результативных передачи.

Ранее «СЭ» сообщал, что аренда Соболева обошлась «Спартаку» в 500 тысяч евро, а выкуп — в 4,5 миллиона. По нашим данным, личный контракт форварда с москвичами рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов за достижения.

Соболев — воспитанник алтайского футбола. Он начинал карьеру в барнаульском «Динамо», а затем выступал за «Томь», «Енисей» и «Крылья Советов».

В первой части нынешнего сезона высокорослый форвард забил десять мячей в составе самарцев и входит в число лучших бомбардиров РПЛ.

В октябре прошлого года он впервые получил приглашение в сборную России.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-05-18-sobolev_podpisal_so_spartakom_dolgosrochnyy_kontrakt/

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