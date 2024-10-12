Соболев: «Машина завелась? Нет еще, сейчас заведу»

Форвард «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу в товарищеском матче против «Войводиной» (4:1).

— Как здоровье?

— 2+2.

— Машина завелась?

— Нет еще, сейчас заведу.

27-летний россиянин в матче с сербской командой забил два гола и сделал две результативные передачи.

В следующем матче «Зенит» в рамках 12-го тура РПЛ сыграет 18 октября на выезде с «Акроном».