Соболев — о матче «Спартака» с «Уралом»: «Ничья равносильна поражению»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).
«Эмоций никаких, потому что ничья в этом матче для нас равносильна поражению. Эмоций нет вообще, — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер». — Я ожидал замены. Еще в перерыве сказал, что у меня есть небольшие повреждения».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.