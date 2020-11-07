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Соболев — о матче «Спартака» с «Уралом»: «Ничья равносильна поражению»

16:02
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).

«Эмоций никаких, потому что ничья в этом матче для нас равносильна поражению. Эмоций нет вообще, — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер». — Я ожидал замены. Еще в перерыве сказал, что у меня есть небольшие повреждения».

Урал — Спартак

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