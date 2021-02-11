Солтмурад Бакаев показал фото со Слуцким за рулем трактора. Тренер «Рубина» ответил

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев выложил новый пост в Instagram. Он выложил шуточное фото, будто главный тренер казанцев Леонид Слуцкий на тракторе убирает футбольное поле.

«Тяжелые будни. Как бы вы описали эту фотографию?» — написал футболист.

Этот пост повеселил одноклубника Бакаева Хвичу Кварацхелию.

В комментарии пришел и сам Леонид Слукций: «Возмездие близко...» — написал тренер.

«Рубин» закончил первую часть чемпионата России на девятом месте. После 19 матчей в активе казанского клуба 28 очков.