Солтмурад Бакаев показал фото со Слуцким за рулем трактора. Тренер «Рубина» ответил
20:05
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев выложил новый пост в Instagram. Он выложил шуточное фото, будто главный тренер казанцев Леонид Слуцкий на тракторе убирает футбольное поле.
«Тяжелые будни. Как бы вы описали эту фотографию?» — написал футболист.
Этот пост повеселил одноклубника Бакаева Хвичу Кварацхелию.
В комментарии пришел и сам Леонид Слукций: «Возмездие близко...» — написал тренер.
«Рубин» закончил первую часть чемпионата России на девятом месте. После 19 матчей в активе казанского клуба 28 очков.
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