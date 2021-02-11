РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Солтмурад Бакаев показал фото со Слуцким за рулем трактора. Тренер «Рубина» ответил

20:05
Солтмурад Бакаев. Фото Instagram
Солтмурад Бакаев. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев выложил новый пост в Instagram. Он выложил шуточное фото, будто главный тренер казанцев Леонид Слуцкий на тракторе убирает футбольное поле.

«Тяжелые будни. Как бы вы описали эту фотографию?» — написал футболист.

Этот пост повеселил одноклубника Бакаева Хвичу Кварацхелию.

В комментарии пришел и сам Леонид Слукций: «Возмездие близко...» — написал тренер.

«Рубин» закончил первую часть чемпионата России на девятом месте. После 19 матчей в активе казанского клуба 28 очков.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир