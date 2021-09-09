Смородская жестко раскритиковала трансферную кампанию «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» раскритиковала трансферную кампанию клуба.

«Это абсолютно бездумные трансферы! Я не поддерживаю такое количество игроков на вход. Я рада за Рангника и Цорна... Но вряд ли они будут эффективны. Безумные деньги на парня из ЦСКА потратили... Это что-то! Конец истории будет финансовый фэйр-плей. Я не знаю, чем они думали!» — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» этим летом провел одну из самых мощных и дорогих трансферных кампаний в истории. Состав железнодорожников пополнили восемь новых футболистов, за которых в сумме клуб, по данным Transfermarkt, заплатил 30,18 миллиона евро.

Ранее «СЭ» стало известно, что руководство «Локомотива» обратилось в совет директоров РЖД за дополнительным бюджетом.

Московский клуб попросил дополнительные средства на этот год в размере 3 млрд рублей (34,7 млн евро). Вопрос будет внесен в повестку ближайшего совета директоров монополии.