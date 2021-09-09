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Смородская жестко раскритиковала трансферную кампанию «Локомотива»

14:25
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, -
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, -
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» раскритиковала трансферную кампанию клуба.

«Это абсолютно бездумные трансферы! Я не поддерживаю такое количество игроков на вход. Я рада за Рангника и Цорна... Но вряд ли они будут эффективны. Безумные деньги на парня из ЦСКА потратили... Это что-то! Конец истории будет финансовый фэйр-плей. Я не знаю, чем они думали!» — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» этим летом провел одну из самых мощных и дорогих трансферных кампаний в истории. Состав железнодорожников пополнили восемь новых футболистов, за которых в сумме клуб, по данным Transfermarkt, заплатил 30,18 миллиона евро.

Ранее «СЭ» стало известно, что руководство «Локомотива» обратилось в совет директоров РЖД за дополнительным бюджетом.

Московский клуб попросил дополнительные средства на этот год в размере 3 млрд рублей (34,7 млн евро). Вопрос будет внесен в повестку ближайшего совета директоров монополии.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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