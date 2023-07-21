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Смородская считает, что «Зенит» будет фаворитом РПЛ даже без Вендела и Малкома

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от гонки за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Малком и Вендел — важные игроки для команды, но «Зенит» будет фаворитом РПЛ даже без них. У «Зенита» очень сильный состав и много игроков на одну позицию. «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне, они будут бороться за тройку, но никак не за чемпионство. Равных соперников в борьбе за чемпионство у «Зенита» сейчас просто нет», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел хочет покинуть команду. Несмотря на это, в ближайшее время бразилец должен вернуться в расположение клуба. Кроме того сообщалось, что в Малкоме заинтерсован саудовский «Аль-Хиляль».

Источник: «РБ Спорт»
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
Ольга Смородская
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