Смородская считает, что «Зенит» будет фаворитом РПЛ даже без Вендела и Малкома
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от гонки за чемпионство в новом сезоне РПЛ.
«Малком и Вендел — важные игроки для команды, но «Зенит» будет фаворитом РПЛ даже без них. У «Зенита» очень сильный состав и много игроков на одну позицию. «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне, они будут бороться за тройку, но никак не за чемпионство. Равных соперников в борьбе за чемпионство у «Зенита» сейчас просто нет», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел хочет покинуть команду. Несмотря на это, в ближайшее время бразилец должен вернуться в расположение клуба. Кроме того сообщалось, что в Малкоме заинтерсован саудовский «Аль-Хиляль».
Источник: «РБ Спорт»
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|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
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|0
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16
|Балтика
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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