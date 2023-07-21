Балахнин оценил календарь «Ростова» на сезон РПЛ-2023/24

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил турнирное расписание клуба на старте сезона РПЛ-2023/24.

— Трудно сказать. Надо смотреть, как команды будут готовы, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина. — Пока у меня нет представления об их состоянии. Наверное, сейчас команды-соперники находятся не в самом оптимальном состоянии. В первых турах могли попасться те же ЦСКА и «Динамо». Для «Ростова» уж точно не самый плохой календарь.

В первых пяти турах команда Валерия Карпина сыграет с «Факелом», «Зенитом», «Крыльями Советов», «Рубином» и «Сочи».