Игнатьев: «Если «Спартак» отдаст хотя бы одно очко «Оренбургу», это будет большой потерей»
Экс-тренер «Локомотива» Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Оренбургом» в первом туре РПЛ.
«Хорошо, если новый тренер оставит все, что наработал Личка. Тогда «Оренбург» напомнит о себя, что он показывал добротную игру. А так, «Спартак» сильнее, и если он отдаст хотя бы одно очко, то это будет большой потерей», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
Встреча пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 23 июля. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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