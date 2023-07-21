Игнатьев: «Если «Спартак» отдаст хотя бы одно очко «Оренбургу», это будет большой потерей»

Экс-тренер «Локомотива» Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Оренбургом» в первом туре РПЛ.

«Хорошо, если новый тренер оставит все, что наработал Личка. Тогда «Оренбург» напомнит о себя, что он показывал добротную игру. А так, «Спартак» сильнее, и если он отдаст хотя бы одно очко, то это будет большой потерей», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Встреча пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 23 июля. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.