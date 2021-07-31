Директор департамента по развитию и коммуникациям «Спартака» Фетисов подтвердил, что уходит из клуба
Как ранее сообщал «СЭ», директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов покидает свою должность.
«Пришло время расстаться. Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон. Горд, что представилась возможность поработать в «Спартаке», которому желаю только побед на футбольном и медиаполе. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали и меня лично, и нашу медиакоманду», — приводит ТАСС слова Фетисова.
42-летний Фетисов был назначен на должность главы департамента по коммуникациям «Спартака» в июне 2020 года. По информации «СЭ», главным кандидатом на пост Фетисова является бывший журналист «СЭ» Дмитрий Зеленов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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