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Сергей Семак высказался о работе Руя Витории в «Спартаке»

16:37
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о тренере «Спартака» Руе Витории.

«Я с уважением отношусь к любому тренеру. Я понимаю, каково это работать в таких командах, как «Спартак» и «Зенит», какое давление оказывается со стороны журналистов и специалистов. Работать на этой позиции очень непросто, я прекрасно это понимаю. Тренер «Спартака» старается выжимать максимум из того, что может сделать, всегда относится к ситуации позитивно — это достойно уважения», — рассказал Семак на официальном сайте команды.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.00 (мск).

Красно-белые занимают 7-е место с 17-е очками, сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 балла.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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