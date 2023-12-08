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Сегодня, 21:23

Смородская не считает, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» победу железнодорожников над «Уралом» (2:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Поздравляю «Локомотив» с победой, молодцы. Неплохо они прошли эту часть сезона, но я не считаю, что они будут бороться за чемпионство. Играют неплохо, но без всякого блеска. «Локомотив» должен войти в тройку по итогам сезона», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Ольга Смородская
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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