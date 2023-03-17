Смородская назвала Фернандеша беспринципным человеком

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на обвинения экс-игрока команды Мануэла Фернандеша.

«Какой-то бред сивой кобылы! Бедный Фернандеш... Что же он не ушел от нас? Не могли с ним никак расторгнуться. Обида на меня? Он бессовестный, беспринципный человек. Получал такую большую зарплату и не играл, потому что все время был не готов играть. И еще чем-то остался недоволен. Ну, редкий тип!» — приводит слова Смородской Sport24.

Ранее бывший полузащитник московского клуба заявил, что Смородская заставляла его сдавать анализы перед тренировками. По его словам, за ним также «шпионили» по инициативе Смородской.