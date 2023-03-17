Агент Бистровича заявил, что пока рано говорить о возвращении футболиста в ЦСКА

Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, на правах аренды выступающего за «Фортуну» из Нидерландов, высказался о дальнейших планах игрока.

«Пока рано говорить, вернется ли Бистрович в ЦСКА. Еще ничего не решено. Посмотрим ближе к лету», — приводит слова Вукмирица Sport24.

Аренда 24-летнего футболиста рассчитана до конца текущего сезона. В соглашении есть опция выкупа.