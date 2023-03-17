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17 марта, 19:25

Кавазашвили заявил, что восхищается работой Абаскаля в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Как же я восхищаюсь нашим Абаскалем, он делает ставку на своих, воспитанников клуба, и главное, команда играет. Все ребята показывают хороший футбол, это дорого стоит. В отличии от «Зенита» Абаскаль привлекает своих, а не Малкома, Клаудиньо, Барриоса. Убери их оттуда и все, «Зенит» станет обычной командой. Поэтому спасибо Абаскалю. Он проделывает классную работу в «Спартаке», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в РПЛ. Он сохраняет преимущество в восемь очков над «Спартаком» в турнирной таблице за 11 туров до конца сезона. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют с ЦСКА. Красно-белые на выезде сразятся с «Оренбургом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-voshishhayus-rabotoj-abaskalya-v-spartake-v-otlichie-ot-zenita-on-delaet-stavku-na-svoih-rebyat/
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Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
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ЦСКА – Зенит
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