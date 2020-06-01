Бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, рассказал, в чем проблема нападающего Федора Смолова.

— Во-первых, он приносил пользу. Не забудем, что Смолов к нам попал после сложной, стрессовой ситуации в сборной России на ЧМ-2018. Это тоже сыграло свою роль, — уверен Семин. — Во-вторых, у нас есть Алексей Миранчук, который должен получать мяч между средней и передней линиями. Смолову надо было бежать от Миранчука в зоны. Алексей отдаст! А когда Федор бежит на прием мяча к Миранчуку, то создает ему проблему. Он не увеличивает пространство, а уменьшает его. Сычев бежал от Лоськова в свободные зоны, и Смолов должен был так же бежать от Миранчука. Но Федор любит работать с мячом, из-за чего, наоборот, бежал на прием. Это нам изменить не удалось, и, наверное, здесь есть моя вина.

В-третьих, после потери мяча, по моему видению, нападающий обязательно должен сразу же бороться и отбирать его. В этом мы тоже его не совсем убедили, хотя в какой-то момент сдвиги наметились — в частности, в матче Лиги чемпионов в Леверкузене. Но затем случилась травма, после которой все пришлось начинать сначала.

В-четвертых, когда игрок бьет пенальти, а тренер говорил, что его должен исполнять другой, — это тоже неправильно. Если ты в такой ситуации берешь инициативу на себя — то обязан забивать. Сначала такое случилось в матче со «Спартаком», после чего я рекомендовал ему пенальти не бить. А потом — в контрольном матче на сборах перед его отъездом в Виго. Этот момент стал единственным нашим прямым разногласием. Хотя никакого штрафа на Смолова за это наложено не было.

Перечисленные выше факторы не позволили Федору полностью реализоваться в «Локомотиве». Однако и у меня в этом плане были ошибки. Я не убедил его в том, что надо бежать не к Миранчуку, а от него. Хотя говорилось это каждый раз.

Но, повторяю, Смолов принес «Локомотиву» пользу! Никогда не говорил, что он команде не помог. А рассуждать о том, какой он игрок — хороший или очень хороший... Это время покажет.

Миранчук — тот футболист, которому мы должны создавать комфортные условия, чтобы он проявил свои лучшие качества. На первом этапе работы и Эдер бежал к нему на прием. Но сейчас Эдер бежит от Миранчука, а тот с закрытыми глазами отдаст ему передачу!

— Тема вашего конфликта со Смоловым имеет право на существование?

— Никакого конфликта никогда не было. Пришло предложение на него из Испании — я дал добро. Причем оставшись с одним Эдером. При этом я видел, что для Алексея португалец — более удобный игрок, которому он может отдать передачу.

Полностью первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локомотива» — здесь