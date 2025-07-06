Смолов сделал заявление о конфликте в кафе и рассказал о шантаже
Бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал инцидент с его участием в «Кофемании».
5 июля стало известно, что у футболиста 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. Отмечалось, что после этого у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео инцидента не попало в сеть. В субботу Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.
«Решил высказаться, потому что надеюсь: мой негативный пример станет для многих уроком: ни в коем случае нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют; надо никогда не поддаваться на шантаж и всегда действовать в рамках закона», — написал Смолов в своих соцсетях.
Футболист извинился за драку и отметил, что с самого начала был готов примириться с потерпевшим, однако его начали шантажировать третьи лица.
«С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим и компенсировать ему за возможный причиненный вред здоровью и моральный ущерб. Но, к сожалению, это не представилось возможным, так как начали появляться какие-то люди, которых я не видел никогда в жизни и которые не имеют отношения к этой ситуации. Они начали меня шантажировать, угрожать и предлагать деньги. Они предложили странные схемы, которые не предусматривают законы РФ. В связи с этим мной было принято решение написать заявление в полицию», — рассказал игрок в опубликованном в соцсетях видео.
По информации «СЭ», компании Смолова в «Кофемании» предъявили за шумное поведение. Футболист извинился перед всеми посетителями кафе и предложил закрыть гостям счет в качестве компенсации за причиненное неудобство. После отказа и нецензурных слов в его адрес с одного из столиков между Смоловым и двумя мужчинами началась потасовка. При этом один из участников конфликта бизнесмен Андрей Попелуха заявил «СЭ», что у него нет претензий к игроку.
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6
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|3
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9
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|3
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|4
|17-20
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10
|Рубин
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11
|Динамо Мх
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12
|Родина
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|3
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|7
|15-28
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13
|Акрон
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|2
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|5
|16-23
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14
|Локомотив
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|16-20
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15
|Ахмат
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|2
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|15-19
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16
|Факел
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|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
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|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
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|7.11
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|8.11
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|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
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|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
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Максим Глушенков
Зенит
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Александр Соболев
Зенит
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Иван Обляков
ЦСКА
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Педро
Зенит
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Максим Глушенков
Зенит
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Маркиньос
Спартак
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Ахмат
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