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Смолов сделал заявление о конфликте в кафе и рассказал о шантаже

Алина Савинова
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал инцидент с его участием в «Кофемании».

5 июля стало известно, что у футболиста 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. Отмечалось, что после этого у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео инцидента не попало в сеть. В субботу Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.

«Решил высказаться, потому что надеюсь: мой негативный пример станет для многих уроком: ни в коем случае нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют; надо никогда не поддаваться на шантаж и всегда действовать в рамках закона», — написал Смолов в своих соцсетях.

Футболист извинился за драку и отметил, что с самого начала был готов примириться с потерпевшим, однако его начали шантажировать третьи лица.

«С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим и компенсировать ему за возможный причиненный вред здоровью и моральный ущерб. Но, к сожалению, это не представилось возможным, так как начали появляться какие-то люди, которых я не видел никогда в жизни и которые не имеют отношения к этой ситуации. Они начали меня шантажировать, угрожать и предлагать деньги. Они предложили странные схемы, которые не предусматривают законы РФ. В связи с этим мной было принято решение написать заявление в полицию», — рассказал игрок в опубликованном в соцсетях видео.

По информации «СЭ», компании Смолова в «Кофемании» предъявили за шумное поведение. Футболист извинился перед всеми посетителями кафе и предложил закрыть гостям счет в качестве компенсации за причиненное неудобство. После отказа и нецензурных слов в его адрес с одного из столиков между Смоловым и двумя мужчинами началась потасовка. При этом один из участников конфликта бизнесмен Андрей Попелуха заявил «СЭ», что у него нет претензий к игроку.

Федор Смолов.Потрясающие детали драки Смолова. Оказывается, он предлагал пострадавшим оплатить их счет — а после отказа ударил
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Федор Смолов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Зенит

 10
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Иван Обляков

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 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Максим Глушенков

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 11 1 3
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Рубин

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