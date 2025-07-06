Смолов сделал заявление о конфликте в кафе и рассказал о шантаже

Бывший форвард «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал инцидент с его участием в «Кофемании».

5 июля стало известно, что у футболиста 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. Отмечалось, что после этого у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео инцидента не попало в сеть. В субботу Смолов обратился в полицию с заявлением о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.

«Решил высказаться, потому что надеюсь: мой негативный пример станет для многих уроком: ни в коем случае нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют; надо никогда не поддаваться на шантаж и всегда действовать в рамках закона», — написал Смолов в своих соцсетях.

Футболист извинился за драку и отметил, что с самого начала был готов примириться с потерпевшим, однако его начали шантажировать третьи лица.

«С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим и компенсировать ему за возможный причиненный вред здоровью и моральный ущерб. Но, к сожалению, это не представилось возможным, так как начали появляться какие-то люди, которых я не видел никогда в жизни и которые не имеют отношения к этой ситуации. Они начали меня шантажировать, угрожать и предлагать деньги. Они предложили странные схемы, которые не предусматривают законы РФ. В связи с этим мной было принято решение написать заявление в полицию», — рассказал игрок в опубликованном в соцсетях видео.

По информации «СЭ», компании Смолова в «Кофемании» предъявили за шумное поведение. Футболист извинился перед всеми посетителями кафе и предложил закрыть гостям счет в качестве компенсации за причиненное неудобство. После отказа и нецензурных слов в его адрес с одного из столиков между Смоловым и двумя мужчинами началась потасовка. При этом один из участников конфликта бизнесмен Андрей Попелуха заявил «СЭ», что у него нет претензий к игроку.