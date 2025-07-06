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Лунев о критике в адрес Карпина из-за совмещения постов: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает?»

Андрей Лунев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев назвал обоснованной критику в адрес Валерия Карпина из-за совмещения постов в московском клубе и сборной России.

— Как вы смотрите на критику в сторону Карпина, что он совмещает посты в сборной и клубе?

— Я считаю, она обоснована, наверное. Но это не мое дело, — приводит «РБ Спорт» слова Лунева.

— Почему эта критика обоснована?

— Очевидно все, на поверхности. Без комментариев.

— Я не понимаю, объясните.

— Орешки покушайте, подумайте. (Улыбается).

— Но у нас сборная нигде не играет, три матча в году против, мягко скажем, не самых сильных сборных.

— А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает? Это не мое решение и дело. Есть руководство РФС и «Динамо», они договариваются, если всем комфортно, нравится и так должно быть — ну, окей. Вы спрашиваете мое мнение, оно останется при мне.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июне 2025 года специалист подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года.

Источник: РБ Спорт
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
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Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
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Матеус Рейс
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