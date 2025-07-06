Лунев о критике в адрес Карпина из-за совмещения постов: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает?»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев назвал обоснованной критику в адрес Валерия Карпина из-за совмещения постов в московском клубе и сборной России.

— Как вы смотрите на критику в сторону Карпина, что он совмещает посты в сборной и клубе?

— Я считаю, она обоснована, наверное. Но это не мое дело, — приводит «РБ Спорт» слова Лунева.

— Почему эта критика обоснована?

— Очевидно все, на поверхности. Без комментариев.

— Я не понимаю, объясните.

— Орешки покушайте, подумайте. (Улыбается).

— Но у нас сборная нигде не играет, три матча в году против, мягко скажем, не самых сильных сборных.

— А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает? Это не мое решение и дело. Есть руководство РФС и «Динамо», они договариваются, если всем комфортно, нравится и так должно быть — ну, окей. Вы спрашиваете мое мнение, оно останется при мне.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июне 2025 года специалист подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года.