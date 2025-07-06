Лунев о Бителло: «Чудак не приезжал на сборы, а сейчас — капитан. Удивительно»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев выразил недовольство тем, что полузащитник Бителло был капитаном команды в последних товарищеских матчах.

Бразилец был капитаном бело-голубых в игре с 2DROTS, а также в матче с «Партизаном» после ухода Даниила Фомина с поля.

«Как мне капитан Бителло? Удивительно. Почему? Очевидно же все — чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Ну, окей... Кто у нас сегодня был на поле? Логичнее было бы дать Кутицкому повязку», — приводит «РБ Спорт» слова Лунева.

Зимой 2025 года Бителло отказался вовремя приезжать на сборы «Динамо» из-за переговоров о трансфере в «Ботафого». Впоследствии сделка сорвалась, а хавбек вернулся в расположение московской команды.

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. За все время он провел 65 матчей в составе бело-голубых, забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.