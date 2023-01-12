Шунин: «Надеюсь, мы сможем играть как раньше, в еврокубках и за сборную»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в разговоре с «СЭ» высказался насчет возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Все об этом много говорят, но из последних новостей мы слышали, что пока тема уходит в сторону. Поэтому нет смысла сейчас думать об Азии. Есть руководители, которые думают и решают. Давайте еще немного подождем. Надеюсь, что все в итоге разрешится и мы сможем играть, как раньше, в еврокубках и за сборную. Конечно, скучаем по таким матчам!» — сказал Шунин «СЭ».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.