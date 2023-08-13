Смолов рассказал, что голосовал за Бальбуэну при выборе капитана «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал решение о выборе капитаном команды Фабиана Бальбуэны.

«Меня не удивило, что Бальбуэна стал капитаном. В голосовании я выбрал его фамилию. Он уехал в связи с семейными обстоятельствами. Сейчас они урегулированы», — сказал Смолов журналистам.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба.