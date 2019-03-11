Смолов - про свой гол: "Решение обыгрывать пришло по ходу действия"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0). Форвард рассказал про свой гол.

​– Забивать всегда приятно, но важнее, что мы победили. Конкуренты набрали по три очка, поэтому было необходимо выиграть матч, чтобы продолжить борьбу за высокие места.

– Перед тем, как забить гол, ты обыграл несколько защитников.

– Решение обыгрывать пришло по ходу действия. Когда получил мяч, думал пробить по воротам, но понял, что можно подработать еще. Обыграл защитника, дальше стало понятно, что нужно обыгрывать еще одного, потому что был на скорости.

– В начале второго тайма "Анжи" перехватил инициативу и пошел вперед. Почему так получилось?

– Была установка после перерыва играть, как и в первом тайме. Забить гол, чтобы игра успокоилась и преимущество стало более основательным. Но "Анжи" оказывал давление, и первые 10-15 минут нам было непросто.

– Впереди матч с "Краснодаром". Чего ждешь от него лично ты и вся команда?

– О личных эмоциях я бы не хотел говорить. Мы играем с конкурентом по турнирной таблице. В первом круге мы им уступили. Хочется реабилитироваться перед болельщиками и набрать три очка.