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Смолов показал свой автомобиль. Его стоимость — до 10 миллионов рублей

20:11
Машина Федора Смолова. Фото Youtube-канал «Красава» Автомобиль Федора Смолова. Фото Youtube-канал «Красава»
Машина Федора Смолова. Фото Youtube-канал «Красава»
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Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов дал интервью экс-нападающему «Крыльев Советов» и «Арсенала» Евгению Савину и показал свой автомобиль — Audi RS6 (2017). Видео опубликовано на Youtube-канале «Красава».

Стоимость этого авто может составлять до 10 миллионов рублей.

— Что я там вожу? В смысле? Там экипа сборной. Летом на дачу взял собой резиночки, — сказал Смолов.

В текущем сезоне Смолов провел 19 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Автомобиль Федора Смолова. Фото Youtube-канал «Красава»
Автомобиль Федора Смолова. Фото Youtube-канал «Красава»

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=XzzogpqQ1jM&t=482s

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