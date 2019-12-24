Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов дал интервью экс-нападающему «Крыльев Советов» и «Арсенала» Евгению Савину и показал свой автомобиль — Audi RS6 (2017). Видео опубликовано на Youtube-канале «Красава».

Стоимость этого авто может составлять до 10 миллионов рублей.

— Что я там вожу? В смысле? Там экипа сборной. Летом на дачу взял собой резиночки, — сказал Смолов.

В текущем сезоне Смолов провел 19 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.