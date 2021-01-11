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Смолов показал фото с Шевченко и поставил сердце между флагами России и Украины

12:14
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Федор Смолов с Андреем Шевченко. Фото Instagram
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов в истории в Instagram опубликовал новое фото. На нем 30-летний российский футболист железнодорожников вместе с тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Смолов подписал публикацию флагами России и Украины, поставив между ними сердце.

На данный момент Смолов восстанавливается после операции на ключице. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ он провел 12 матчей и забил 3 мяча.

Федор Смолов с Андреем Шевченко. Фото Instagram
Федор Смолов с Андреем Шевченко. Фото Instagram

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