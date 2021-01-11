Смолов показал фото с Шевченко и поставил сердце между флагами России и Украины
12:14
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов в истории в Instagram опубликовал новое фото. На нем 30-летний российский футболист железнодорожников вместе с тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
Смолов подписал публикацию флагами России и Украины, поставив между ними сердце.
На данный момент Смолов восстанавливается после операции на ключице. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ он провел 12 матчей и забил 3 мяча.
Федор Смолов с Андреем Шевченко. Фото Instagram
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю