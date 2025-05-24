Смолов о победе в чемпионате России: «Год назад я думал, что этому не суждено сбыться, но это случилось»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

В субботу, 24 мая «быки» победили московское «Динамо» (3:0) и заняли первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками, опередив ставший вторым «Зенит» на одно очко.

В прошлом сезоне Смолов выступал за «Динамо», которое упустило возможность выиграть чемпионат в последнем туре.

«По сравнению с прошлым годом очень разные эмоции. В том году было полное опустошение, было тяжело подбирать слова. Сейчас отсутствие эмоций, было слишком много нервоза. Когда все это закончилось, снова опустошение — но оно другого качества. Год назад я думал, что этому не суждено сбыться, но оно случилось. И именно в том клубе, где у меня лучше всего получалось», — сказал Смолов.

Смолов стал чемпионом России впервые в своей карьере.