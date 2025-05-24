Metaratings: решение по лицензии РПЛ для «Химок» перенесли на 26 мая

Решение по лицензии РПЛ для «Химок» перенесли на 26 мая

Решение по лицензированию «Химок» для участия в РПЛ в сезоне-2025/26 перенесено на 26 мая, утверждает Metaratings.

Причины не уточняются. Из-за вопроса по «Химкам» в данный момент нет ясности с тем, кто примет участие в стыковых матчах между командами РПЛ и Первой лиги.

Согласно результатам РПЛ, в стыковых матчах должны принять участие «Пари НН» (13-е место) и «Ахмат» (14-е место). Нижегородцы должны сыграть с «Уралом» (4-е место в Первой лиге), а грозненцы — с «Черноморцем» (3-е место в Первой лиге).

Ранее сообщалось, что у «Химок» есть финансовые проблемы, из-за чего РФС выдал клубу временную лицензию. Утверждалось, что в случае, если подмосковная команда сохранит прописку в РПЛ, то руководству будет необходимо решить проблемы с финансами до 20 июня, чтобы получить полноценную лицензию.

«Химки» по итогам сезона-2024/25 заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками.